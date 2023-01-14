Kova Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023
16-22 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Güneş'in burcunuza doğru ilerliyor olması, üzerine Merkür ve Mars retrosunun bitişi ışığınızı parlatacak. Sıkışmış enerjilerden sıyrılıyorsunuz.
Hayatınızın her alanında yeni başlangıçlar yapacaksınız. İmajınızı değiştirmek isteyebilir, estetik ve güzellik konularında yenilik yapabilir, kendinizi ve söylemlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Hedeflediğiniz konularda harekete geçerek, iş değiştirmek istiyorsanız gerçekleştirebilir, yeni bir işe başlayabilir, yeni bir iş ortaklığına adım atabilirsiniz.