Kova Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ay tutulması kariyer, toplumsal statünüzde dönüşümleri getirecektir. Aile hayatınız ve kariyer arasındaki köprüyü iyi kurmanız gereken bir dönemdesiniz. Yeni bir çalışma ortamı, iş değişimi, sorumluluklar artacaktır.

Kimileriniz için işten çıkartılma söz konusu olabilir. Çaba ve sabır gösterdiğiniz işleriniz için tutulma size başarı ve hak edişler getirecektir. Evinizle ilgili değişimler, taşınma, yer, şehir değişimleri, ailenin yanından ayrılma gibi konular söz konusu olabilir. Merkür retrosunda olduğunuzu unutmayın, aksiliklere karşı temkinli olun. Arkadaşlarınızla sosyalleşeceğiniz, iletişiminizin artacağı bir dönem. Kardeşlerinizle sorunlar çözülebilir.