Kova Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay'ın ışığı kariyer beklentileriniz, birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili konuları öne çıkartacak.

Merkür burcunuzda geriliyorken yeni bir iş anlaşması ya da başvurulara karşı temkinli olun. Radikal iş değişimlerinden kaçının. Bilgilerinizi yedekleyin. Sağlığınıza önümüzdeki 15 gün dikkat edin. Özelikle mide ve sindirme sistemiyle ilgili hassasiyetler ya da kronik bazı sorunların yeniden nüksetmesi söz konusu olabilir. Uyku düzeninize, beslenme kalitenize özen gösterin. Günlük rutinlerinizi yeniden gözden geçirebilir, yarım kalmış konuları tamamlayabilirsiniz.