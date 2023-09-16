Kova Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023

18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ortak kazançlar, ruhsal dönüşüm, para ve kaynaklar alanınızda Yeniay gerçekleşecek. Eşinizin ya da partnerinizin işinde ya da gelirinde, ailenizle ortak kazancınız varsa burada yenilikler, değişimler meydana gelebilir.

Uzun zamandır beklediğiniz, alamadığınız bir para elinize geçebilir.Taşınabilir, yer değiştirebilirsiniz. Gelir gider, bütçe hesabı yapabilir, gereksiz masraflardan arınabilirsiniz. Kredi, vergi, nafaka, miras, emeklilik, tazminat, banka ödemeleri gibi konularda başvuru yapabilir ya da bu alanlarda fırsatlar yakalanabilir. Kronik rahatsızlığınız varsa nüksedebilir. Ertelenen sağlık sorunlarını bu dönem ciddi olarak ele almalısınız.