Kova Haftalık Burç Yorumu / 18 Ekim – 24 Ekim 2021

18 Ekim – 24 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kendinizi bazı alanlarda baskı altında hissedebilirsiniz.

Yakın çevre ilişkileri, kardeş, kuzenlerle ilgili anlaşmazlıklar ve geçmişten beri içinize attığınız konuların dışa vurumu söz konusu olabilir. Yurtdışı, ticaret, eğitim, satış, pazarlama alanlarında anlaşmalar, mücadeleler ve buna bağlı sonuçlanmalar meydana gelebilir. Yeni anlaşma ve sözleşmeler, ortaklık girişimlerinde bulunabilirsiniz. Psikolojinize, sağlığınıza önümüzdeki 15 gün dikkat edin.