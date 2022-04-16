Kova Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022
18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Hayata bakış açınız, beklentileriniz öne çıkarken, hedeflerinizle ilgili yol ayrımları yaşanabilir. Vizyoner olacaksınız.
Akademik eğitim, üniversite, sosyal medya alanında projeleriniz varsa yardım ve destek alabilirsiniz. Yurtdışı hedefler, yurtdışı seyahat, yabancılarla işler ve ticaret alanında netleşmeler yaşanabilir. Kariyerde projenin tamamlanması, hukuksal konularda önemli gelişmeler meydana gelebilir.