Kova Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022
18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Güneş ve Merkür Aslan burcu yolculuğu önümüzdeki 1 ay boyunca ilişkiler, partner, eş ve tüm ortak girişimleri öne çıkartacak.
Yeni bir ilişkiye başlayabilir, birlikteliği ciddiyete taşıyabilir, ya da iyi gitmeyen bir birlikteliği bitirebilirsiniz. Yeni ortaklık girişimlerinde bulunabilirsiniz. Temponuz artacaktır. Ticari girişimler, yeni anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ortak keyifli programlar yapabilirsiniz.