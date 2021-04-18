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Kova Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Kova Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
Kova Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Güneş, Merkür ve Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle odak noktanız aileniz, ailenizi ilgilendiren konular ve yuvanızda olacak.

Para konularında istikrar arayacaksınız. İşinizle ilgili yeni planları hayata geçirmek isteyebilirsiniz. İlişkileri ciddiyete taşımakla ilgili kararlar, gayrimenkul, ev almak, satmak, eşya değişimleri, tadilat konuları meydana gelebilir. Uranüs'ün 19-25 Nisan arasındaki kavuşumları ailevi ilişkilerde anlaşmazlık ve sağlık sorunlarını gündeme getirebilir, ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Bu dönem ani para harcamalarına karşı temkinli olun.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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