Kova Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Güneş, Merkür ve Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle odak noktanız aileniz, ailenizi ilgilendiren konular ve yuvanızda olacak.

Para konularında istikrar arayacaksınız. İşinizle ilgili yeni planları hayata geçirmek isteyebilirsiniz. İlişkileri ciddiyete taşımakla ilgili kararlar, gayrimenkul, ev almak, satmak, eşya değişimleri, tadilat konuları meydana gelebilir. Uranüs'ün 19-25 Nisan arasındaki kavuşumları ailevi ilişkilerde anlaşmazlık ve sağlık sorunlarını gündeme getirebilir, ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Bu dönem ani para harcamalarına karşı temkinli olun.