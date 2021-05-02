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Kova Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Kova Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

2 – 9 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
2 Mayıs 2021
Kova Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür'ün İkizler burcu geçişi yeteneklerinizi ortaya koyarak başarı sağlayacağınız bir dönem olacak.

Enerjiniz bu dönem yükselirken, hedeflerinizi doğru adımlarla planlayacaksınız. Flört ve aşk konularında güzel gelişmeler söz konusu olurken, çocukları olanlar için onların hayatıyla ilgili güzel planlar, eğitimleriyle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Geçtiğimiz hafta meydana gelen Akrep Dolunayı yaşamınızdaki güçlü değişimlerin habercisi. Unutmayın ki dönüşüm yolculuğunuz yıl boyu devam edecek. Para konularınızda elinize geçecek fırsatları güzel değerlendirin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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