Kova Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür'ün İkizler burcu geçişi yeteneklerinizi ortaya koyarak başarı sağlayacağınız bir dönem olacak.

Enerjiniz bu dönem yükselirken, hedeflerinizi doğru adımlarla planlayacaksınız. Flört ve aşk konularında güzel gelişmeler söz konusu olurken, çocukları olanlar için onların hayatıyla ilgili güzel planlar, eğitimleriyle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Geçtiğimiz hafta meydana gelen Akrep Dolunayı yaşamınızdaki güçlü değişimlerin habercisi. Unutmayın ki dönüşüm yolculuğunuz yıl boyu devam edecek. Para konularınızda elinize geçecek fırsatları güzel değerlendirin.