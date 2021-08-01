Kova Haftalık Burç Yorumu / 2 Ağustos – 8 Ağustos 2021

2 Ağustos – 8 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hayatınızdaki değişim dönüşüm dalgası yıl boyu devam ediyor.

Mars'ın Başak burcu yolculuğu tüm dikkatinizi parasal konulara çevirecektir. 15 Eylül'e kadar ödemeler, kredi, banka, sigorta, nafaka, miras, vergi, borçlar konuları öne çıkarken, eş ve aileyle olan ortak gelir konularında aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. İşlerinizin istediğiniz hızda gitmemesi gerginliklere neden olabilir. Psikolojinize, sağlığınıza ebeveynlerinizin sağlığına bu dönem dikkat edin.