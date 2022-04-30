Kova Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022

2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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30 Nisan tutulması önümüzdeki 6 ay ev, şehir, yuva değişimi, taşınma, yeni bir gayrimenkul almak, satmak, kiralamak gibi etkileri yaşamınıza getirebilir.

Aile içinde özellikle ebeveynlerle ilişkilerini düzeltmek, iyileştirmek için çaba harcayabilirsiniz. Eski defterleri kapatarak yeni bir bakış açısıyla yaşamınıza bakın. Tutunduğunuz konulardan arının. Hayatınızdan baba, patron, müdür gibi otorite figürleriyle ilgili beklenmedik haberler meydana gelebilir. Venüs Koç burcu transiti motivasyonunuzu yükseltecek. Kardeş, kuzen, yakın akrabalar ve yakın arkadaşlarla iletişim artıyor