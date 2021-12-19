Kova Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021
20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
İkizler Dolunayı size gecikmiş fırsatları, bazı hak edişleri önünüze getirebilir. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler, çocuk istiyorsanız hamilelik haberleri gündeme gelebilir.
Aşk hayatınızla ilgili güzel ve romantik etkilerle karşılaşabilirsiniz. Jüpiter yeni flörtleri karşınıza getirebilir. Venüs retrosu sağlığınızı, maddi gelirinizi korumanız konusunda uyarıyor. Harcamalara, yatırımlara, kazançlardaki risklere dikkat edin. Adımlarınızı sağlam atın. Kontrol dışı gelişmeler, bazı zorluklar, ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. İçe dönebilir, çeşitli yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.