Astroloji - Kova Haftalık Burç Yorumu

Kova Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kova Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

İkizler Dolunayı size gecikmiş fırsatları, bazı hak edişleri önünüze getirebilir. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler, çocuk istiyorsanız hamilelik haberleri gündeme gelebilir.

Aşk hayatınızla ilgili güzel ve romantik etkilerle karşılaşabilirsiniz. Jüpiter yeni flörtleri karşınıza getirebilir. Venüs retrosu sağlığınızı, maddi gelirinizi korumanız konusunda uyarıyor. Harcamalara, yatırımlara, kazançlardaki risklere dikkat edin. Adımlarınızı sağlam atın. Kontrol dışı gelişmeler, bazı zorluklar, ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. İçe dönebilir, çeşitli yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.