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Kova Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kova Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

İş hayatınızda yeni müşterilerle görüşebilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Kısa seyahat trafiği artabilir. Resmi işlerinizle uğraşabilir, alım satımlar gündeme gelebilir.

Merkür İkizler seyahati sizi hareketlendirirken, yeni flörtleri, yeni yazışmaları, yeni teklifleri karşınıza getirebilir. Çocuklarınız varsa onların yaşamı bu dönem odağınız olacaktır. Ailevi meselelerde kısıtlanmışlık hissine bürünebilirsiniz. Motivasyonunuzu yükseltin. Güneş Yengeç seyahati size efor getirecek, yoğun bir dönemi başlatacaktır. Sağlığınıza özen gösterin.

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