Kova Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür retrosu başlıyor, Venüs retrosu devam ediyor. Yeni bir ilişkiye başlamaktansa geçmiş ilişkileri gözden geçirme zamanı. Evlilik, aile, dostluk kavramları açısından uyanışlar yaşayabilirsiniz. Ani gelişmeler yaşamınızda belirebilir, bazı yıkımları karşınıza getirebilir.

Eylül sonu yeni bir döneme başlayacak, değişip dönüşeceksiniz. Maddi konularda aksilikler ve gecikmeler yaşanabilir. Gelir gider bütçesi yapın, harcamaları düzenleyin, hedeflerinizi, kaynaklarınızı masaya yatırın. Unutulmuş bazı ödemelerle karşılaşabilir, vergi, borç, miras, nafaka, kredi gibi alanlarda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Hızlı gitmesini istediğiniz konular için acele etmeyin sabırlı ve sakin olun.