Kova Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022

21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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20 Mart itibariyle 1 ay boyunca iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Yeni fikirlere açık olduğunuz, kendi bilgi ve fikirlerinizi paylaştığınız bir dönem olacak.

İş görüşmeleri, bağlantılar, müşteri görüşmeleri, anlaşmalar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınız, kardeşleriniz, komşu ve akrabalarınızla ilgili gündemler meydana gelebilir ya da siz onların konularına dahil olabilirsiniz. İmzalar, evrak, yeni proje, sosyal medya gibi konularda hareketlilik yaşanabilir. Seyahate çıkabilirsiniz.