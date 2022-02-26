Kova Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022
21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Maddi konular önümüzdeki 15 gün mercek altında olurken, kariyer hayatınızda çok çalışabilir, sorumluluklarınız artabilir.
Bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Alacak verecek, yatırım, alım satım konularınız öne çıkacaktır. Yeni iş görüşmeleri yapabilir, kariyerde yeni gelişmeler yaşanabilir. Yeni kaynak arayışınızı sürdürmelisiniz. İş kurmak isteyebilir, terfi, zam, pozisyon değişimleri alabilirsiniz. Ailevi ilişkilerde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ticari konular ve iş ortaklıklarında yeni kararlar verilebilir.