Kova Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023
23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Sizin Yeniayınız. Özellikle 21- 25 Ocak arasında doğum günü olanlar için önemli bir dönem. Kendinizi ortaya koyacak, güzel ifade edeceksiniz. Hayatınızda yeni başlangıçlar yapacaksınız.
Uzun vadeli iş girişimlerinde bulunabilir, birlikteliğinizi sağlamlaştırmaya karar verebilir, evlilik kararı alabilir, ciddi adımlar atabilirsiniz. Hedeflerinizi doğru belirlemeli, görevlerinizden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınız bu süreçte artabilir. Ailenin yanından ayrılmak, özgürleşmek isteyebilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde değişimler yapabilirsiniz.