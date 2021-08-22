Kova Haftalık Burç Yorumu / 23 Ağustos – 29 Ağustos 2021

23 Ağustos – 29 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. Özellikle 29 derece civarında kişisel gezegenleriniz varsa etki altında olacaksınız.

Evlilik, ortaklık, partner ilişkilerinde tamamlanma, bitişler ve dönüşümler meydana gelebilir. Ayrılıklar, başlangıçlar, evlilik kararları verilebilir. Uzun zamandır beklediğiniz özellikle iş ve kazançlarınızla ilgili konuların nihayete ermesi, başarı elde edmek, parasal kazançlar, sosyal çevrenizde bazı ayrılıklar, yüzleşmelerle de karşılaşabilirsiniz.