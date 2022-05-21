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Kova Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022

23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kova Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022

Güneş İkizler yolculuğu önümüzdeki 1 ay boyunca aşk ilişkilerinizi ön plana çıkartacak, romantik etkileri gündeme getirecektir.

Merkür retrosu etkisiyle geçmiş aşklardan haberler meydana gelebilir. 6 Haziran'a kadar riskli yatırımlardan uzak kalmalısınız, para kayıpları yaşanabilir. Sosyalleşeceksiniz. Arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz. Ebeveynseniz çocuklarınızla ilgili gündemler öne çıkabilir. Yaratıcı aktiviteler, yeni projeler ve yatırım kararı alabilirsiniz. Parasal konularda beklediğiniz haberler gelebilir. Yeni anlaşmalar, görüşmeler, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Araç alabilirsiniz.