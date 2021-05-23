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Kova Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Kova Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Kova Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Kariyer anlamında dönüşümler, yeni çevreler girmek, bazı arkadaşlarınızla bitişleri meydana getirebilir.

Hayatınızdaki beklentilerinizi gözden geçirebilir, değiştirmek yönünde adımlar atabilirsiniz. Yeni hedefler, kaynaklarınızı geliştirmek, yeni projeler, başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Evlilik ya da partner konularında bazı dönüşümler, kafa karışıklıkları, ayrılıkları karşınıza gelebilir. Bir şeyleri dönüştürmek için cesaretli olmalı ve yeni yollara doğru hareket etmelisiniz. Harcamalarınız artabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası