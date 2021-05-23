Kova Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Kariyer anlamında dönüşümler, yeni çevreler girmek, bazı arkadaşlarınızla bitişleri meydana getirebilir.

Hayatınızdaki beklentilerinizi gözden geçirebilir, değiştirmek yönünde adımlar atabilirsiniz. Yeni hedefler, kaynaklarınızı geliştirmek, yeni projeler, başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Evlilik ya da partner konularında bazı dönüşümler, kafa karışıklıkları, ayrılıkları karşınıza gelebilir. Bir şeyleri dönüştürmek için cesaretli olmalı ve yeni yollara doğru hareket etmelisiniz. Harcamalarınız artabilir.