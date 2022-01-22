Kova Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022

24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Satürn burcunuzda yolculuğuna devam ederken, yaşamınızı sorgulamaya, hayattan beklentilerinizi gözden geçirmeye devam edeceksiniz.

Ay düğümleri yuva, evlilik, aile konularına ışık tutacak, kariyerinizle ilgili değişimleri gündeme getirecektir. Ev değişimi, taşınmak, tadilat ve dekorasyon değişimi gibi konular öne çıkabilir. Gayrimenkul alabilir ya da satabilirsiniz. Ebeveynlerle ilgili sorumluluklarınız artacaktır. Emekliye ayrılabilir, evden çalışmak isteyebilirsiniz.