Kova Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023
25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Bugün itibariyle önümüzdeki 1.5 yıllık süreci kapsayan döngü size kısa uzun seyahatler, yurtdışı, şehir dışı bağlantılı konular, yeni ticari atılımlar gibi güzel etkileri getirebilir. Yeni bir eğitime başlamak, doktorayı tamamlamak, burs kazanmak, yükseköğrenim görmek gibi vizyonunuzu genişleten etkiler devrede olacak.
Kendinizi, bilginizi büyütmenin yollarını aramalısınız. Karşınıza çıkacak fırsatları ise değerlendirmelisiniz. Yaşam şeklinizi, evinizi, yaşadığınız şehri değiştirmeniz mümkün olabilir. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda tamamlanma yaşanabilir. İşinizi daha geniş çevrelere tanıtabilir, işinizin reklam ve tanıtımını yapabilir, sosyal medya girişimlerinde bulunabilirsiniz. Önümüzdeki dönem yakın çevrenizi ilgilendiren konularda radikal değişimlere tanıklık edebilirsiniz.