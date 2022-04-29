Kova Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Satürn burcunuzda. Diğer sabit burçlar gibi siz de yoğun etki altında olacaksınız. Önümüzdeki 6 aya yayılan etkiyle sorumluluklarınızın artışı, ailenizle ilgili konuların meşguliyeti, ebeveynlerin sağlık konuları gündeme gelebilir.

Dönüşüm, kimilerine evlilik, ebeveyn olma etkilerini ön plana getirebilir. Kariyerde yeni bir işe girişmek, iş temponuzda yoğunluk öne çıkabilir. Kaynaklarınızın artışı, ek gelir, yeni anlaşmalar öne çıkarken, paranızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. Taşınabilir, yer, şehir değişimleri meydana gelebilir. Kardeşleriniz varsa gerginliklere karşı temkinli, sakin hareket edin.