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Kova Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Kova Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

26 Nisan – 2 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
25 Nisan 2021
Kova Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Akrep dolunayı önümüzdeki 15 gün meslek hayatınız, işinizle ilgili yeni kararlar almaya itebilir.

Kariyerinizde beklediğiniz konular netleşebilir. İlişkilerinizde, aşk hayatınızda, evinizde düzeninizi değiştirmekle ilgili yeni adımlar atmaya karar verebilirsiniz. Yaşamınızı dönüştürmeniz anlamında gökyüzü önünüze bazı krizleri getirebilir. Toplumsal statünün değişimi, kimilerinde evlilik, kimilerinde ayrılık rüzgarlarını estirebilir. Otorite figürleri, ebeveynler, aile konularında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Temkinli ve sakin olun.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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