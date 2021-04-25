Kova Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Akrep dolunayı önümüzdeki 15 gün meslek hayatınız, işinizle ilgili yeni kararlar almaya itebilir.
Kariyerinizde beklediğiniz konular netleşebilir. İlişkilerinizde, aşk hayatınızda, evinizde düzeninizi değiştirmekle ilgili yeni adımlar atmaya karar verebilirsiniz. Yaşamınızı dönüştürmeniz anlamında gökyüzü önünüze bazı krizleri getirebilir. Toplumsal statünün değişimi, kimilerinde evlilik, kimilerinde ayrılık rüzgarlarını estirebilir. Otorite figürleri, ebeveynler, aile konularında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Temkinli ve sakin olun.