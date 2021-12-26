Kova Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Jüpiter finans alanınızı destekleyecek. Yeni yatırım yapmak isteyebilir, kariyer değişimi yada var olan kariyerinizde yeni anlaşmalar yapabilirsiniz.

Para kazanacak ve bereketleneceksiniz. Finansal durumunuzu sağlam ve risksiz bir şekilde değerlendirin, bütçenizi düzenleyin ve imkan dahilinde biriktirin. Harcamalarınız, ihtiyaçlarınız artacaktır. Sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz takdirde mükâfatlarla karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz bir para varsa elinize geçebilir.