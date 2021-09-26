Kova Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021
27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür retrosu 18 Ekime kadar yaşam görüşünüzü sorgulatabilir.
Hedeflerinizde belirsizlikler, yurtdışı bağlantılı konular varsa aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Yurtdışı, vize, evrak, başvurularda gecikmeler, seyahatlerde aksaklıklar, ticari anlaşmalarda sıkıntılar yaşanabilir. Yeni bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız bu dönem iyi sonuç vermeyebilir. Uzaklarda yaşayan akrabalarla iletişimde sıkıntılar, hukuksal davalar ve sonuçlanmasını istediğiniz mahkemeleriniz varsa gecikmeler yaşanabilir.