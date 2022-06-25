Kova Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022

27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yengeç yeniayı sorumlulukları, çalışma temponuzda yoğunluğu arttırabilir. Günlük yaşantınızdaki rutinlerinizi düzene koymak isteyebilirsiniz.

Çalışma arkadaşlarınızla, müşterilerinizle ilgili konular, yeni iş planı, projeler ve bunların hayata geçirilmesi söz konusu olabilir. Hizmet aldığınız ya da verdiğiniz kişilerle ilgili yenilikler, kendi işinizi kurmak ve çalışma ortamınızda yeni kararlar gündeme gelebilir. Tedaviler, sağlıkta şifalanma, diyete başlamak gibi alanlara odaklanabilirsiniz. Ailevi alanda çaba göstermeniz gereken durumlar öne çıkabilir.