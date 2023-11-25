Kova Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Size olumlu etkiler veren bir dolunay. Sosyal çevre aktifleşebilir, yeni fikirler üretebilir, bunları paylaşabilir, yeni projelere dahil olabilir, ya da bir projenizi sunabilirsiniz. Fark edileceksiniz. Yaratıcı yönleriniz öne çıkarken yeteneklerinizi değerlendirebilirsiniz.

Çocuk sahibi olmak isteyebilir, bir tedaviyi başlatabilir ya da bu konuda bazı gecikmeler yaşanabilir. Çocukların maddi yükümlülükleri bu dönem artabilir. Kaynaklarınız alanında bazı kısıtlanma ya da gecikme enerjileri devrede. Beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Parasal sorumluluklara ciddi yaklaşın. Yeni bir eğitime başlayabilir, kendinizi geliştirebilir, dijital, sosyal mecra alanında kendinizi gösterebilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı sürprizler yaşanabilir.