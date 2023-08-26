Kova Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Para konuları, kazançlarınız mercek altında. Beklediğiniz bazı paraların gecikmesi, beklemediğiniz harcamalar ve masraflar meydana gelebilir. Kendinizi parasal olarak kısıtlanmış ve baskılanmış hissedebilirsiniz.

Bazı beklenmedik borçlar ortaya çıkabilir, ödemeniz gereken unuttuğunuz bir meblağ karşınıza gelebilir. Kimileri için bir iş kaybı, bir istifa söz konusu olabilir. Yeni bir iş kurmayı düşünüyorsanız şartları doğru gözden geçirmelisiniz. Merkür retrosu başladı mümkünse yeni bir imza atmaktan çok, geçmiş ve yarım kalmış işlerinizi tamamlamaya bakın. Kalıcı olan işlere yönelin ve yeteneklerinizin peşinden gidin. Para konularında gerçekçi adımlar atın. Maddi manevi değerler alanında meydana gelecek Dolunayla ilişkilerdeki tüm eksikler görmezden gelemeyeceğiniz kadar büyüyebilir.