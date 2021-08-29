Kova Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021
30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür'ün Terazi burcu yolculuğu yurtdışı, yabancılar, yurtdışı bağlantılı ticaret, uzak akrabalar ya da eşinizin akrabaları konularını öne çıkartabilir.
Vizyonersiniz. Yeni iş girişimlerde bulunabilir, yeni iş başvuruları yapabilirsiniz. Uzak yolculuk kararları, yeni eğitim başlangıçları, hukuksal konularda güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Motivasyonunuz artarken, hedeflere dair güzel adımlar atılması söz konusu olabilir. 27 Eylül Merkür retrosuna kadar sözleşme, anlaşma ve yapmak istediğiniz yenilikleri hayata geçirin.