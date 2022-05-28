Kova Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022

30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Duygusal ilişkilerle ilgili yeni kararlar, romantik konular öne çıkıyor. İlişkisi olmayan kişiler için yeni bir aşkın başlangıcı, yeni flörtler gündeme gelebilir. Birlikteliklerde güzel heyecanlı bir dönem olabilir.

Yaratıcı çalışmalar, kültürel etkinlikler sanatsal işlerde aktif olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Çocukları olanlar için onların hayatı, eğitim ya da işiyle ilgili düzenlemeler, yenilikler gündeme gelebilir. Yatırımlarla ilgili yeni kararlar, değişimler öne çıkabilir. Sosyalleşeceksiniz. Seyahat planları yapabilir, satış pazarlama, yaratıcı fikirleri sunmak, ekip çalışmaları yapabilirsiniz.