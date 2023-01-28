Kova Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023

30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

20 Şubat'a kadar maddi konularda yeni kararlar alabilir, kariyerle ilgili yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Beklediğiniz bir para elinize gelebilir, girişimlerinizi başlatabilirsiniz.

Gelir giderinizi düzenleyebilir, kaynaklarınızı arttırmak için bir başvuruda bulundaysanız sonucunu alabilirsiniz. Hukuksal bir konuda beklentiniz varsa tamamlanması gündeme gelebilir. Müşteri fırsatları yakalayabilir, ticari bağlantılarınız hız kazanabilir. Gayrimenkul kiralamak, bir gayrimenkule yatırım yapmak gibi alanlarda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.