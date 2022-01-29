Kova Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay burcunuzda. Önümüzdeki 15 gün sizin için çok önemli olacak. Satürn burcunuzda ve Yeniayla kavuşuyor. Hayatınızda önemli kararlar alabilir, kariyerinizde yenilikler yapabilirsiniz.

Sorumluluklar artabilir, bazı engellerle karşılaşsanız da daha sağlam adımlarla yolunuza devam edeceksiniz. Dönüşüm içerisindesiniz. Bazı ilişkilere veda edebilir, yeni bir birlikteliğe adım atabilirsiniz. Hem kendi sağlığınıza, hem ebeveynlerinizin sağlığına dikkat edin. Sizi kısıtlayan koşullardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.