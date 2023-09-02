Kova Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023
4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kaynaklar konusunda değerlendirme, yeni kaynak arayışları, bütçe planlama etkileri devam ediyor. Finansal anlamda üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Miras, kredi, nafaka, tazminat konuları öne çıkarken, beklediğiniz bir paranın gecikmesi kriz yaratabilir.
Kısa vadeli para kazanma yöntemlerinden, ödeyemeyeceğiniz yatırımlardan, borç alıp vermekten bu dönem uzak durmanızda fayda var. Ortaklık düşünüyorsanız şartları doğru gözden geçirmeli, işi bilen kişilerden fikir ve yardım almalısınız. Gelir gider dengesini masaya yatıracak, paranızı yönlendirme, biriktirme, ya da değerlendirme anlamında fikir alışverişleri yapabilirsiniz. İkili ilişkilerde iyileşme, ortaklık alanında sıkıştığınız konular varsa rahatlama yaşanabilir. Emlak konusunda yeniden değerlendirmeler yapabilirsiniz. Beklediğiniz para elinize geçebilir. Uyku hassasiyeti yaşanabilir.