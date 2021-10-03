Kova Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021

4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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6 Ekim Yeniayı Merkür retrosuyla birlikte gelecek planlarınızı, ticari girişimlerinizi, yeni projelerinizi ön plana çıkartıyor.

Kaçırdığınız fırsatlar önünüze gelebilir. Uzun seyahat kararı alabilirsiniz. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda bazı aksilikler meydana gelebilir. Yurtdışı eğitim, akademik, medya, basın yayın alanında çalışıyorsanız bazı yenilenmeler söz konusu olabilir. Kariyerle ilgili duygusal krizler, geleceğe dair beklentilerin gerçekleşmemesi, aileniz ve ebeveynlerle ilgili iletişimde gerginlikler ortaya çıkabilir.