Kova Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022

4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Finansal konularla ilgili belirsizlikler devam edebilir, harcamalarınız artabilir. Riskli yatırımlar için dikkatli olmalısınız. Gayrimenkul alım satımı düşünüyorsanız temkinli hareket edin.

Beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, bir iş başvurusu, iş arıyorsanız mülakat ve görüşme gibi gelişmeler yaşanabilir. Kariyeriniz ve yaşam alanınız adına yeni kararlar gündeme gelebilir. Zihniniz hareketli, iletişim trafiğiniz yoğun olacaktır. Çalıştığınız, iş birliği yaptığınız kişilerden destek alabilirsiniz.