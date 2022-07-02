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Kova Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022

4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kova Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022

Meslek hayatında koşturmalı ve yoğun bir ay. İş arayanlar için yeni adımlar, ilişkilerle ilgili yeni başlangıçlar, kariyerde ortaklık kararı gündeme gelebilir.

Mars Boğa burcu yolculuğu radikal dönüşümleri, ev, şehir, yer değişimlerini öne çıkartabilir. Taşınabilir, evinizde tadilat, yenilik yapabilirsiniz. Gayrimenkul alım satımları gerçekleşebilir. Kimileri için aile evinden ayrılmak, yaşam koşullarının değişimi kararı hız kazanabilir. İş hayatınızda yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

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