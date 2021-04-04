Kova Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Özgürlüğüne düşkün çocuklardır. Farklıdır. Bireyselliğe ve bağımsızlığa ihtiyaç duyar.

Baskılandıklarında çok mutsuz olurlar. Özel alanlarına saygı ister. Bir yere ait olmaktansa renkli dünya vatandaşları olabilir. Anneyle yakın arkadaş gibi olamaz, resmidir. Anne baskın, kontrolcü bir otorite figürü gibidir. Aralarında mesafe kaçınılmazdır. Aralarında bir özgürlük savaşı vardır. Ay Kova olan kız çocuğunun anneyle ilişkisi blokajlı olurken, erkek çocuktaysa bu isyankâr bir enerjiye bürünebilir. Merhametli, akıllı, özgün çocuklardır. Farklı olduklarını her zaman hissetmek ve övülmek isterler.