Kova Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

Kazançlarınız, çalışma ortamınız, kariyeriniz odak noktanız olacak.

İşinizde yeni başlangıçlar, yeni iş görüşmeleri, iş değişimleri, pozisyon değişimleri gündeme gelebilir. Parasal anlamda desteklenebilir, zam, terfi, ya da işinizi büyütme kararı alabilirsiniz. Önümüzdeki 15 günü iyi değerlendirin. Harcamalar artarken, iştah açıklığı, karbonhidrat ve şekere düşkünlük söz konusu olabilir. Duygusal anlamda kendinizi endişeli hissedebilir; eviniz, eşiniz, yuvanız, aileniz anlamında bazı gerginlik ve tartışmalar yaşayabilirsiniz.