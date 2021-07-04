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Kova Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

Kova Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

5 Temmuz – 11 Temmuz 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
4 Temmuz 2021
Kova Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

Kazançlarınız, çalışma ortamınız, kariyeriniz odak noktanız olacak.

İşinizde yeni başlangıçlar, yeni iş görüşmeleri, iş değişimleri, pozisyon değişimleri gündeme gelebilir. Parasal anlamda desteklenebilir, zam, terfi, ya da işinizi büyütme kararı alabilirsiniz. Önümüzdeki 15 günü iyi değerlendirin. Harcamalar artarken, iştah açıklığı, karbonhidrat ve şekere düşkünlük söz konusu olabilir. Duygusal anlamda kendinizi endişeli hissedebilir; eviniz, eşiniz, yuvanız, aileniz anlamında bazı gerginlik ve tartışmalar yaşayabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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