Kova Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023
6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Karşıt burcunuzda meydana gelen Dolunayla tüm ikili ilişkiler mercek altında olacak. Duygusal birlikteliklerde yeni kararlar, evlilik teklifi alabilir, evlenebilirsiniz. Aynı zamanda sorunlu olan bir birlikteliğin bitişi, boşanma kararı gündeme gelebilir.
Ortaklık girişiminde bulunabilir, düzen değişimi yaşayabilir, yeni bir iş girişiminde bulunabilirsiniz. Beklediğiniz hedeflere emek verdiyseniz ulaşacaksınız. Artık hayatınızdaki belirsiz görünüm dağılacak ve net olacaksınız. Eşinizin ya da partnerinizin işi ve yaşamında dönüşümler yaşanabilir. Birlikte adım atma zamanı.