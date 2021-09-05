Kova Haftalık Burç Yorumu / 6 Eylül – 12 Eylül 2021

6 Eylül – 12 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Finansal kararlar, duygusal hayatınızda bazı radikal adımlar kimi zaman krizleri yaşamınıza getirebilir.

Sorumluluklarınız önümüzdeki 15 gün artarken, banka, ödemeler, miras, vergi, nafaka, gayrimenkul alım satımı ve buna bağlı krediler öne çıkabilir. Aile ve eşle ortak gelirler, kazançlar, yeni yatırımlar kararı alabilirsiniz. Finansal konuları masaya yatıracaksınız. Uranüs sağlık konularını da öne çıkartıyor. Kimileri için ani gelişebilecek operasyon ve tedaviler gündeme gelebilir.