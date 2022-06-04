Kova Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yakın çevre ilişkileri, kardeşler ve yakın arkadaşlarınızdan destek görebilir, yeni iletişim ağı yakalayarak, yeni anlaşma ve sözleşmeleri gündeme getirebilir. Sosyalleşeceksiniz.
Aşk ilişkilerinde önemli sürece girebilir, kimileri yeni sevgi ilişkilerine başlayabilir. Kısa seyahat kararları alabilirsiniz. Satürn'ün sorumluluk sınavları devam etse de kökten değişim sizin için devam ediyor. Yeni imzalar atabilir, kariyerde değişimler yaşayabilir, yeni çevrelere girebilir, ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.