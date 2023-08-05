Kova Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023
7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
İkili ilişkiler ve ortaklı işler Ağustos ayı boyunca gündemde yer alacak. Kontrat, sözleşme gibi girişimleri gözden geçirmeniz gerekebilir. Geçmiş ilişkilerin karşınıza çıktığı, çözüm beklediği, geçmiş konuların yeniden açıldığı durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Kendinizi güvende hissetmek isteyecek, arkadaşlık, dostluk, sosyal ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Burcunuzda gerçekleşen dolunay etkileri devam ediyor. Aydınlanma yaşayabilir, özgürlüğünüzü elinize almak isteyebilir, marjinal kararlar alabilirsiniz. Cesaretli ve hedeflerinize odaklı olacaksınız. Sorumluluklar zaman zaman sizi sıkıştırabilir. Odaklanın ve çıkan pürüzler karşısında sabırlı olun.