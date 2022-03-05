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Kova Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kova Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

Venüs ve Mars burcunuza geçiyor. Tıkandığınız konuların çözümlendiğine tanıklık edebilirsiniz.

Enerjiniz yükselirken, yeni kararlar alabilirsiniz. Kariyerde yeni fırsatlar, yeni girişimler meydana gelebilir. Yeni iş bağlantıları yapabilirsiniz. Finansal konularda harcamalarınız artarken, keyfi para çıkışları ortaya çıkabilir. Fiziksel görüntünüzde değişimler yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda romantik gelişmeler yaşanabilir, yalnızsanız yeni başlangıçlar meydana gelebilir.

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