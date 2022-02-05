Kova Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022

7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Burcunuzdaki Yeniayın etkileri devam ediyor. Sorumluluklar artarken kariyerde yeni kararlar alacaksınız. Hayatınızda bazı mücadeleler verirken, değişim adına yeni adımlar atabilirsiniz.

Aileniz, yuvanız ön plana çıkarken, bu dönem kendinizi geriye çekebilir, proje ve planlarınızı arka planda yoluna koymak, kimseyle paylaşmadan ilerlemek isteyebilirsiniz. Sizden saklanan konuların ortaya çıkması, bazı gizli düşmanlıklarla yüzleşmeniz söz konusu olabilir. Sağlık konusunda özellikle psikolojik bazı korku ve endişeler sizi etkileyebilir.