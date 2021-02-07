Kova Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Yeniay'la birlikte gezegenlerin burcunuzda dizilimi sizin için çok önemli bir dönemi başlatıyor.

Yaşamınızın her alanında önemli gelişmeler söz konusu olacaktır. Merkür retrosu devam ettiğinden plan ve programlarda aksamalar meydana gelse de yeni fırsatlar karşınıza gelecektir. Hayatınızı, hedeflerinizi 15 gün boyunca gözden geçirin ve detaylandırın. 21 Şubat' dan sonra harekete geçin. Geçmişte yarım bıraktığınız projeler yeniden gündeminize gelebilir, tamamlayın. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla bir arada olabilirsiniz.