Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Kova Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Kova Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

8-14 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
7 Şubat 2021
Kova Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Yeniay'la birlikte gezegenlerin burcunuzda dizilimi sizin için çok önemli bir dönemi başlatıyor.

Yaşamınızın her alanında önemli gelişmeler söz konusu olacaktır. Merkür retrosu devam ettiğinden plan ve programlarda aksamalar meydana gelse de yeni fırsatlar karşınıza gelecektir. Hayatınızı, hedeflerinizi 15 gün boyunca gözden geçirin ve detaylandırın. 21 Şubat' dan sonra harekete geçin. Geçmişte yarım bıraktığınız projeler yeniden gündeminize gelebilir, tamamlayın. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla bir arada olabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
31 Ocak – 21 Şubat Merkür Retrosu: Beni anlamadın ya ben ona yanıyorum
28 Ocak Aslan dolunayı: Huzur mu arıyorsun? Yok öyle bir şey
20 Ocak – 18 Şubat Güneş Kova burcunda: Kemerlerinizi bağlayın