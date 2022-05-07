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Kova Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kova Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

11 Mayıs- 28 Ekim arasında yolculuk edecek Jüpiter kardeşler, arkadaşlar, akrabalar, komşular konularını öne çıkartacaktır.

Kardeşlerinizin hayatında yeni olaylara tanıklık edebilir, ya da onlarla ilişkilerinizi olumluya çevirebilir, destek görebilirsiniz. Zihnen yoğun olacak ve iletişiminiz artacaktır. Ticari beklentileriniz yerine gelebilir. Yeni kontrat, imza, anlaşma, sözleşmeler yapabilirsiniz. Yeni bir eve taşınabilir, ailenizin yanından ayrılabilir, aracınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Kısa seyahat trafiğiniz artacaktır. Ruhsal olarak kendinizi daha pozitif hissedeceksiniz.

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