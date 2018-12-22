Kova burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Kova burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 3. evinizde ilerleyecek olan Mars iletişimde büyük sıkıntılara işaret edebilir, kullandığınız tüm iletişim aletleri birden arıza çıkarmaya başlayabilir, zaten Merkür de Retro double iletişim ve elektronik sıkıntıları söz konusu açıkçası. Yalnız Mars fikir ve projelerinizi satabilecek gücü ve kontakları kurma gücü de verebilecektir size. Yalnız lütfen trafikte kazalara, çarpmalara karşı dikkatli olun, trafikte kimseyle kavga etmeyin. Bu dönem komşular arasında da gerginlikler oluşabilir. Bir dolu seyahat sizi beklemekte size keyif verecek hatta iş bitirebileceğiniz tarzda seyahatler söz konusu olabilecektir. İletişim kanalları ile ilgili bir dolu fikir ve projelerle haşır neşir olma ve bu projeleri başarı ile tamamlayıp zafer kazanma dönemi sizler için.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Dışa dönük olmaktansa daha içe dönük olmayı tercih edeceğiniz, fikirlerinizi, düşüncelerinizi daha çok kendinize saklamayı uygun görebilirsiniz. 23 Ocak tarihine kadar konuşmaktan daha çok düşünebilir, kendinizi zaman zaman eleştirebilirsiniz. Bu dönem okumak, yazmak, yalnız başınıza yapacağınız aktivitelerden daha çok keyif alabilirsiniz. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. 12. evinizde gerçekleşecek olan tutulma birlikte arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Partiler, davetler, organizasyonların aranan kişisi sizler oluyorsunuz. Daha çok sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla birlikte keyfin ön planda olduğu birliktelikler söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte minik bir seyahat planı yapabilir birkaç günlüğüne yaşadığınız şehirden uzaklaşabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirleri arttırmanın yollarına gidebilir, ekstra prim veya ödül alabilirsiniz. Felsefi yönü kuvvetli, farklı kültürlere ilgisi olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş'in burcunuza geçmesi ile beraber, tüm spot ışıkları üzerinizde olacak ve rahatlıkla dikkat çekebileceksiniz. Tüm yönetim özelliklerinizi rahatlıkla sergileyebilecek, isteklerinize, hedeflerinize ulaşmak size çok daha kolay gelecektir. Geçtiğimiz sevimsiz bir ayın ardından bu gireceğimiz bir aylık süreç size ilaç gibi gelecektir. Ben buradayım ve istediğim her şeyi elde edebilirim moduna geçiş yapabileceksiniz. Yeni girişimleriniz için rahatlıkla destek bulabileceksiniz. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulma ile birlikte eğer ki bir partneriniz var ise ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Ya da tutulma etkisi ile sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Tutulma her şekilde size destek olacak kişileri hayatınıza çekmeniz konusunda sizin için fayda odaklı çalışacaktır. Bir diğer olası senaryoda, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Ya da arkadaş çevrenizden biri ile de yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Tüm yönetim özelliklerinizi rahatlıkla sergileyebilecek, isteklerinize, hedeflerinize ulaşmak size çok daha kolay gelecektir. Geçtiğimiz sevimsiz bir ayın ardından bu gireceğimiz bir aylık süreç size ilaç gibi gelecektir. Ben buradayım ve istediğim her şeyi elde edebilirim moduna geçiş yapabileceksiniz. Daha çok bilecek, öğrenecek, bilgi sahibi olacaksınız pek çok konuda. Yine bu dönem irili ufaklı seyahatler gündeminize sık sık gelecek. Bu süreçte yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar; ilişkiniz var ise eğer problemli sıkıntılı bir süreç olabilir. Gerçekçi ilişkilere çekilemeyebilirsiniz, ilişkileriniz daha çok platonik düzeyde kalabilir. Karşılık bulmakta zorlanabilirsiniz. Eğer ilişkiniz var ise de gereksiz kıskançlık tripleri ve kaprisler yüzünden sekteye uğrayabilir, kendinizi yalnız, sevgisiz hissedebilir, sevgi size yetmeyebilir açıkçası. İlişkilerinizi daha gizli yaşama potansiyeliniz yüksek olabilecektir. Maddi anlamda pek de risk alınabilecek bir süreç değildir. 4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte ikili ilişkilerinizde gerginliklerden kaçınarak, hayatınıza yenilikler için yer açmanızın vakti gelmiş olarak görünüyor. Tek başınıza hareket etmek yerine gruplar içinde hareket edebilir, kişisel yeteneklerinizi daha kolay ve rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Yeni iş projeleri, yeni başlangıçlar, adımlar atmak, proje üretmek için harika bir süreç. Sadece yaşamınızdaki kadın figürleri ile zorlanmalara da işaret edebilir.

10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz ve konuşmalarınız daha çok para üzerine olabilecek. Daha iyi nasıl para kazanırım, köşeyi nasıl dönerim, bu işten ne kadar kazanırım gibi sorgulamalar oluşabilir sürekli. 14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evde birlikte yaşadığınız kişilerle veya ailenizle olası gerginliklere ve tartışmalara karşı dikkatli olmakta yarar var. İnatçı tavırlar sizi zor duruma sokabilir. Evinizde tadilat işlerine başlamak içinde oldukça güzel zamanlar! Özellikle ailede erkek figürlerle çatışmalar söz konusu olsa bile kadın figürlerle ilişkileriniz daha iyi olabilecektir.

19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Krediler, ödenmesi gereken tutarlar, borçlar, bankacılık işleri, vergi işleri, nafaka, primler, burslar, miras gibi konular üzerinde etkili olacak. Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarını varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilir, kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim biraz ama panik yapmayın.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelliğiniz ile etrafınızı adeta aydınlatacaksınız, doğal bir çekim alanı oluşturacaksınız, fiziki anlamda güzelleşmek adına adımlar atabilirsiniz, saç renginizi değiştirebilir, estetik operasyon yaptırabilirsiniz ya da ne bileyim, güzelleşmek uğruna ne gerekiyorsa araştırıp yaptırabilirsiniz. Aşkı hayatınıza daha rahat çekeceksiniz, şöyle ki siz aşık olan değil olunan taraf olacaksınız. Flörtler peşi sıra! Bu süreci iyi değerlendirmeye bakın. Daha eğlenceli, sosyal, dışa dönük ve hayattan çok daha fazla keyif alabileceksiniz 5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 2. evinizde geri gidecek olan Merkür finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini mi ödemişsiniz veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın. Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz. Finansal konularla ilgili hayatınızın akışını değiştirecek bir takım konuları Retro sonrasına bırakmakta aslında fayda var, sonradan pişman olmamak için. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle elektronik alış-verişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise, parçası eksik çıkabilir bunlar hep Merkür'ün cilveleri aslında!

6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. 4. evinize girecek olan Uranüs'ün etkilerini hemen bu ay hissetmeyebilirsiniz, eğer Boğa burcunda kişisel gezegenleriniz var ise etkilerini daha çabuk hissedersiniz. Veya Uranüs bu evde ilerlemeye devam ettikçe de etkilerini gösterebilir. Peki nedir bu etkiler, ailesi ile yaşayanlar ilk defa onlardan ayrılarak, yalnız başına yaşamak adına risk alarak ailelerinin yanından ayrılabilirler. Eğer haritalarınızda göstergeleriniz işaret ediyor ise, ilk evinizi satın alabilirsiniz. Yaşamınızı ailenizden çok uzakta hatta ülke dışında kurmak için büyük adımlar atabilirsiniz. Köklerinizle ilgili araştırmalara dalabilir, bir çok sizi şaşırtacak sonuçla karşılaşabilirsiniz. İlerleyen aylarda Uranüs ve etkilerinden çok daha detaylı bahsediyor olacağım sizlere. 6 Mart’ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe kazanç ve birikimleri kullanmak değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak , bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak isteyerek adım atmak isteyebilirsiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz, bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pek de uygun bir zaman değil en azından bu 10 günlük süreç. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Öncelikle internetle ilgili projeleriniz var ise, web sitesi yaptırmak, internet üzerinde satış için işlemler için gayet uygun bir süreçte olacaksınız. Bunun yanı sıra eğitime başlamak, kursa gitmek, seminerlere katılmak veya vermek içinde oldukça güzel bir dönem. Yalnız bu süreçte komşularınızla gereksiz atışmalara girişmeyin, kardeşlerinizle de aranızı iyi tutun, kavga etmeyin. 21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. 26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Para evinize giriş yapacak olan Venüs, kazançlarınızı arttırmanızı sağlayacak koşullarla karşılaşmanızda yardımcı olacak. Finansal anlamda daha bereketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Kazançlarınız artmaya başlıyor. Kendinize çevrenizde sevdiğiniz kimselere karşı pahalı hediyeler alabilirsiniz, para harcama konusunda biraz daha savurgan olabilirsiniz. Eşiniz sayesinde veya ortaklıklarınız sayesinde maddi kazanç elde edebileceğiniz koşullarda oluşabilir. Bu dönem evinizi güzelleştirmek için, eviniz için harcamalar yapabilir, evinize yeni tüller, perdeler, örtüler alabilirsiniz mesela. Yine bu dönem daha çok kendi kişisel keyfiniz, seyahatler, kitaplar, eğitimler için daha çok para harcayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı her türlü işiniz çok daha rahat bir şekilde hallolacaktır.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars aşk, çocuklar, yaratıcı konular, hobilerinizle ilgili konularda heyecanlandırıcı, harekete geçirici, stresli, efor sarf etmeniz gereken koşulları ortaya çıkartacaktır. Eğer hayatınızda özel birisi yok ise, bu dönemde kafanız karışabilir ve birkaç kişi arasında gidip gelebilirsiniz. Çocuklarla iletişim biraz problematik olabilir bu dönemde. Özel hayatınızdaki bu karışıklık streste yaratabilir.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu hafta trafikte özellikle dikkatli olmanızı önerebilirim, hız yüzünden, dikkatsizlikten minik sorunlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra bu hafta bazı sözleşmeler, imza gerektiren konular ortaya çıkabilir. Yakın çevreniz ve onların sorunları ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, kardeşinizin kariyer yaşamında sürpriz bir değişim meydana gelebilir. 17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri bol bol seyahat beklemekte. Yeni yerler görebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Daha çok okuyabilir, araştırabilir bunun yanı sıra yeni bir eğitime, seminere, derse başlayabilirsiniz. Tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olabilecek, telefonunuz adeta hiç susmayacak ve bol bol mail yanıtlamanız gerekebilecek. Yine internetle ilgili konulara yönelebilir, web sitesi açabilir, yazılarınızı daha geniş kitlelerle paylaşmak isteyebilirsiniz.

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Bunun yanı sıra, eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet. Tanıtımla ilgili konularda oldukça ön plana çıkacaktır. Sürpriz fırsat ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken konular aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte gelir getirici önemli bir proje hazırlığında olabilirsiniz. 20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Türlü seyahatlere çıkabilir, yakın çevrenizle daha yakından ilgilenebilir. Size keyif verecek şeyleri daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız bu süreçte yakın çevrenizden birileri ile flörtleşmeler başlayabilir, aynı oturduğunuz, her gün gittiğiniz aşina olduğunuz yerlerden birisiyle. 20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte odak noktanız eviniz ve aileniz olacaktır. Ailenizin istekleri ve ihtiyaçları ile daha yakından ilgilenebileceksiniz, evinizde değişim ve tamirat gerektiren işlerle daha yakından ilgilenebilecek, evinizde bol bol yatılı veya günlük misafirler ağırlayabileceksiniz.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. 12.evinizde geri gitmeye başlayan Satürn sizleri korkularınız ile yüzleştirmeye başlayabilir. Geçmişte kalan adalet ve devletle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok geride bıraktığınız bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir ve sosyal paylaşım ağları ile sizi bulabilir. Bilinçaltınızda geriye ittiğiniz, unuttuğunuz konuları tekrar hatırlamanızı sağlayabilir. Burada hareket eden Satürn, sosyal fobide yaratabilir. Acaba insanlar bana zarar mı verecek endişesi de yükleyebilir size. Bilinçaltınızı, ruh sağlığınızı ve en önemlisi uyku düzeninizi yeniden düzenlemekte fayda var. Belki de zihninizi biraz rahatlatma, arınma, endişe ve korkularınızdan arınma zamanıdır ne dersiniz?

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. 4. evinizde oluşacak olan Yeni Ay aile, yer değiştirme, taşınma ile ilgili konuları gündeme getirebilir. Aile içinde bazı gizli kalmış konular açığa çıkabilir veya sizler ailenizden gizli hareket edebilirsiniz. Bazı şeyleri geride bırakmayı öğrenmeniz, olası kayıpların aslında kayıp değil, kazanç olduğunu anlamanız gerekebilir. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evinizde size huzur ve rahatlık sağlayacak dekoratif değişiklikler yapabilir, aile içinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Merkür ile birlikte istediğiniz bir evi satın almak için karar verebilir, taşınmak için kolları sıvayabilirsiniz. Yuva, aile, emlak, alım ve satım, aile içi ilişkiler konusunda keyifli, kazançlı, şanslı zamanlarınız olacak.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evinizde, yuvanızda, yaşadığınız yerde size keyifli gelecek değişimler yapabilirsiniz. Evinizi boyayabilir, eşyaları yenileyebilir, dekoratif anlamda değişiklikler yapabilirsiniz. Ailenizle çok daha keyifli ve mutlu zamanlar sizleri beklemekte. Yine bu süreçte evinizi değiştirebilir, daha güzel ve de konforlu bir eve geçiş yapmak için araştırmalar yapabilirsiniz. Geleceğinizi ilgilendiren konularda iyi niyetli insanlardan çok güzel destekler de alabileceksiniz. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. 6. evinizde seyahat edecek olan Mars günlük angarya işlerinizi arttırabilir, sağlıkla ilgili konulara dikkat etmekte fayda var, ateşli rahatsızlıklar, mide, ciğerler hassaslaşabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle agresyon ve stres yaratıcı durumlar ortaya çıkartabilir. Bunun yanı sıra sürekli mesai, sürekli çalışma ve bundan yakınma durumu oluşabilir. Mars sizleri hem günlük yaşantınızda hem iş ortamınızda epey yorup sizden yüksek performans göstermeniz için zorlayacaktır. Özellikle bağırsaklarınız, boşaltım sisteminizde sorunlar baş gösterebilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir bu dönemde. Yanınızda birilerini çalıştırıyorsanız onların sorunları sizi biraz boğabilir bu süreçte. Ev hayvanlarınız var ise, onlar bu dönemde rahatsızlanabilir.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları gündemde. Yeni bir işe girebilir, işinizi değiştirebilir belki terfi bile alabilirsiniz. Eğer işsiz ve iş arıyor iseniz bu dolunay evresinde görüşmelere gidebilir, beklemediğiniz bir sektörden iş teklifi alabilirsiniz. Kariyerinize destekleyici bir etkisi olacaktır. Fikirlerinizle göz kamaştırabilecek, patronlarınızın gözüne rahatça girebileceksiniz. İş konusunda zihniniz deli gibi çalışacak, harika kriz yönetebilecek, yeni projelerde yer alabileceksiniz. 21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kova’lar için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kova’lar için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün bu hafta Yengeç burcuna geçişi ile birlikte çalıştığınız kişilerle fikirsel anlamda uyum içinde olacağınızı, yeni iş görüşmeleri, yeni iş projelerinin gündeme geleceğine işaret etmekte. Günlük angarya işleri zekanız sayesinde daha hızlı ve pratik bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Fakat iş ortamınıza ilişkin konularda karar verirken akılcı olmak yerine daha duygusal davranabilirsiniz.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizlerin aşk sezonu açılmış olacak. Flörtler, buluşmalar, tanışmalar, karşılaşmalar, yaşamınıza heyecan ve renk katacak kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Keza cinsel anlamda da oldukça güçlü bir süreçte olacaksınız. Yalnızlar her türlü sosyal aktivite davetini kabul edin. Ve çocuk bekleyenler, çocuk sahibi olmak isteyenler sizlere de müjdeli haberlerim var, bu süreçte çocuk haberleri alabilirsiniz, hamileliği kutlayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı sizlerle olacak, özellikle medya, televizyon, sinema, oyunculuk işleri ile ilgilenenler güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz. 17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular iş ve çalışma ortamınızla ilgili konular, sağlığınız ve günlük rutin işleriniz olacaktır. Bu dönem bir çok yeni iş projeleri, gündeme gelebilir, birlikte çalıştığınız kişilerle daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Fakat iş ile ilgili konularda bu daha fazla yorulmanıza da sebep olacaktır.Büyük beklentiler içine girmeyin!

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda ki gerginlik ve sağlıkla ilgili sorunların yerini artık ikili ilişkiler ve ortalıklarla ilgili gelişmelere, mücadele etmeniz gereken sürece bırakıyor. İlişkisi olanlar veya evliler eşlerinin daha baskın, hareketli ve agresif olduğunu gözlemleyebilirler. Sizler bu dönem biraz alttan almanız gerekebilir. İkili ilişkilerde gerginlikler oluşabilir. Beklenmedik seyahatler gündeme gelebilir, eğitimle ilgili konularda sürpriz olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinizden ve yakın çevrenizden destekler alabilirsiniz. Sürpriz ortaklık teklifleri, anlaşma gerektiren konular oluşabilir. Olası yeni ortaklıklarda koşulları belirleyen taraf karşınızda ki kişi olacaktır.

2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte iş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız, fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmenizde gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir fakat endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz. 3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu geçiş sürecinde yeni işler, yeni projeler, yeni kuracağınız keyifli iş ilişkileri sayesinde de kazançlarınızı arttırabileceksiniz. Bunun sıra, spor, diyet, kişisel bakım gibi konulara daha fazla ilgilenebilir, sağlık kontrollerinden geçebilir, olası bir takım sağlık sorunlarının üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Günlük işler çok daha hızlı ve engellere takılmadan rahatça yapılabilecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha uyumlu ve keyifli bir şekilde çalışabileceksiniz.

8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 7. evinizde geri gidecek olan Merkür, partnerinizle veya ortağınızla aranızda iletişim problemleri ortaya çıkartabilir. Bu herhangi birinizin seyahatte iken cep telefonu ile ilintili bir problem olabileceği gibi, birbirinizi yanlış anlamadan kaynaklı sorunlarda olabilir. Eğer evlilik tarihinizin Merkür'ün geri gideceği tarihlerden birinde ise, evlilikle ilgili hazırlıklarda bir takım aksilikler, unutkanlıklar, gecikmeler meydana gelebilir. Asıl size düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz. Bu süreçte yeni ortaklıklar için adımlar atmak, sözleşmeler imzalamak için şartlar ve koşullar çok uygun olmayabilir. 23 Temmuz’da Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklıklar, evlilik, nişan,söz, ilişkiler odaklanacağınız ve organize edeceğiniz konular olacaktır. Size kötülük yapmak isteyen, arkanızdan iş çevren kişiler kimliklerini çok açık ve net bir şekilde ortaya koyacaklar ve saklanamayacaklar. Karşınızdaki kişileri idari yeteneklerinizle rahatlıkla idare ve organize edebileceksiniz.

28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar, yalnızlıklarına bu tarihe kadar son verebilirler. Bunun yanı sıra, size keyif ve mutluluk verecek sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar gündeme gelebilir. Bazılarınız bu tarihe kadar evlenebilir, nişanlanabilir hadi bunların hiç biri olmadı ciddi bir ilişkiye başlayabilirler. Destek almak istediğiniz her konuda rahatlıkla destek bulabileceksiniz. İlişkisi olanlar olası sorunların üstesinden daha rahat gelebilecek, barış, huzur ve sulh ortamı rahatlıkla sağlanabilecektir.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay harika etkilere sahip! Sürpriz ve size gelir getirici yeni ortaklıklar, anlaşmalar gündeme gelebilir. Hayattan daha çok keyif alabilecek, özel hayatınızda başarıyı daha rahat bir şekilde yakalayabileceksiniz. Ev, yuva, aile ile ilgili konularda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu evde dekoratif değişiklikler veya taşınma şeklinde hatta alım ve satım ile ilgili konularda olabilir. Bu Yeni Ay zamanı evleneceğiniz kişi ile tanışabilir, evlilik teklifi alabilir, çok önemli bir projede göreve getirilebilirsiniz. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla birlikte yeni önemli projelere, iş ortaklarına soyunabilirsiniz. Dost ve arkadaşlarınızla birlikte para kazanabilirsiniz. 11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni ortaklıklar, imza atmak, size fayda getirecek ilişkiler kurmak için harika bir döneme giriş yapmış olacaksınız.

15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay aslında karışık etkilere sahip şöyle ki evet sezgiler kuvvetli olacak, yaratıcılık gerektiren işlerde başarı elde edebileceksiniz vesaire ama özel hayatınıza ilişkin hayal kırıklıklarım oluşabilir, Yalnız olanlar gerçekten çekici kişileri hayatınıza çekebilirsiniz, flörtler oluşabilir, yeni ilişkilere başlamak için yalnız sizin veya karşınızda ki kişinin kafası biraz karışık olabilir. Sağlığınızı ilgilendiren konularda önemli kararlar alabilirsiniz, diyet, spor…vb gibi. 18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili daha fazla efor ve mücadele dönemi başlıyor. Yalnız bu finansal konular başkalarına ait kaynaklar üzerinden olacaktır, kredi gibi, borç gibi, primler, burslar gibi. Ödemelerde krizler oluşabilir, harcamalarınızı dengede tutmakta bir parça zorlanabilirsiniz. Kredi çekmek için çokta uygun bir süreç değil gibi. Para, ödemeler, borç harç gibi konularda daha akıllıca organize olabileceksiniz.

21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hesapta olmayan, beklenmeyen kazançlar ortaya çıkabilir, olası sağlık sorunlarınıza çok rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz. Belki biraz tatsız bir konu ama miras, nafaka gibi konularda da destekleyici etkileri olacak sizler için. Yalnız olanlar gizli ilişkiler kurmaya daha meyilli olacaklar. 29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal konular, ortaklaşa kazanımlar, miras ile ilgili konular, nafaka, prim, ödeme ..vb konularla ilgili iletişim, haberleşmeyi çok daha etkin bir hale getirecektir. Bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar toplantılar, görüşmeler gündeme gelebilir. Kredi çekmek için ciddi araştırmalar yapabilirsiniz. Veya parayı nasıl kazanacağınıza dair fikirlerinizi somutlaştırmak için gerekli desteği bulabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili özellikle bağırsak ve midenize dikkat etmeniz gereken zamanlar. Bu dönem doğa üstü maddelere ilgi, ruh, madde ötesi konulara ilgi artabilir bu konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Yeni şeyler keşfedebilir, gizlilik içinde olan şeyleri ortaya çıkartabilirsiniz. Psikolojik konular yine bu dönem zihin radarınıza sık sık takılabilir. Bu dönem kendiniz hakkında bilgi vermek konuşmaktan çok, karşınıza gelecek kişilerin sırlarını öğrenmek durumunda kalabilirsiniz.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Krediler, ödenmesi gereken tutarlar, borçlar, bankacılık işleri, vergi işleri, nafaka, primler, burslar, miras gibi konular üzerinde etkili olacak. Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarını varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilir, kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim biraz ama panik yapmayın.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte siz sevgili Kova ve yükselen Kova’lar seyahat planları yapabilirsiniz. Bu seyahatlerde keyif ve huzur verici olacaktır sizler için. Eğer ki yalnızsanız ve hayatınızda hiç kimse yok ise sizden uzakta yaşayan, yabancı uyruklu veya yurtdışında yaşayan biriyle flört edebilirsiniz. İthalat ihracat işleri ile ilgilenenler bu konularda kazançlarını arttırabilirler. Bu süreç içerisinde yeni siparişler, yeni müşterilerle karşılaşabilirsiniz. Hukuksal konularda da genel anlamda şans sizden yana olacaktır. Hobi niyetine yeni bir eğitime veya kursa başlayabilirsiniz Venüs desteği sayesinde. Özellikle kadın figürlerden güzel destekler alabilecek, davalarda orta yolu bulmak, anlaşmaya varmak bu dönemde çok daha kolay olacaktır sizlere için.

14 Eylül'de Merkür'de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim yeteneklerinizi daha çok din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize..vb işlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahatler organize edebilirsiniz. Derinliği, ruhu olan kitaplar ve yayınlar daha fazla okuyabilir, kişisel gelişimle ilgili eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz. 14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe kazanç ve birikimleri kullanmak değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak isteyerek adım atmak isteyebilirsiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz, bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pekte uygun bir zaman değil en azından bu 10 günlük süreç. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize..vb işlerle ilgilenebilirsiniz. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Bunun yanı sıra, eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet, tanıtımla ilgili konularda oldukça ön plana çıkacaktır. Sürpriz fırsat ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken konular aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi. geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkacaksınız. Üstlerinizle önemli görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir, özellikle iş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş hayatında iletişim, bilgi alışverişleri çok daha fazla ön plana çıkıyor olacak. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bir dolu seyahatler zinciri start almış olacak yaşamınızda, oldukça hareketli ve koşturmalı bir sürece gireceksiniz. Yalnız eşinizin veya ortağınızın, partnerinizin kardeşleri, kuzenleri ile gergin ortamlar içine girmekten kaçınmanızı tavsiye ederim. Yalnız çıkacağınız muhtemel seyahatlerinizde biletinize, bavulunuza da sahip çıkın. Özellikle illegal olan her türlü konudan uzak durun. Hukukla, yasayla ilgili işlerinizde sorunlar çıkabilir.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda genel anlamda şanslı olacaksınız. Yalnız hırs, rekabet duygusu, kontrol etme isteği de aynı şekilde ön plana geçebilir. Derinlemesine araştırma gerektiren işlerde oldukça başarı elde edebilirsiniz. Yalnız üstleriniz, yöneticilerinizin zaman zaman uyarı ve ikazlarına maruz kalabilirsiniz. İyi veya doğru adımlarınızla oldukça ön planda olacak, yaptığınız işler bir çok kişi tarafından görünür olacak ve takdir beğeni toplayacaktır. 13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu dolunay ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. İş arayanlar bu süreçte iş bulabilir, tekliflerle karşılaşabilir, yükselmek isteyenler terfi alabilirler. Doğrularınızla ve yanlışlarınızla çok fazla göz önünde olacaksınız. İş hayatında parlama dönemi başlıyor olacak sizler için. 28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları gündemde. Yeni bir işe girebilir, işinizi değiştirebilir belki terfi bile alabilirsiniz. Eğer işsiz ve iş arıyor iseniz bu Yeni Ay çevresinde görüşmelere gidebilir, beklemediğiniz bir sektörden iş teklifi alabilirsiniz. Kariyerinize destekleyici bir etkisi olacaktır. Fikirlerinizle göz kamaştırabilecek, patronlarınızın gözüne rahatça girebileceksiniz. İş konusunda zihniniz deli gibi çalışacak, harika kriz yönetebilecek, yeni projelerde yer alabileceksiniz.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Partiler, davetler, organizasyonların aranan kişisi sizler oluyorsunuz. Daha çok sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla birlikte keyfin ön planda olduğu birliktelikler söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte minik bir seyahat planı yapabilir birkaç günlüğüne yaşadığınız şehirden uzaklaşabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirleri arttırmanın yollarına gidebilir, ekstra prim veya ödül alabilirsiniz. Felsefi yönü kuvvetli, farklı kültürlere ilgisi olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Hem para hem de kariyer açısından oldukça bereketli, fırsatların oldukça fazla olacağı bir haftaya giriş yapıyor olacaksınız.

12 Kasımda 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Yalnız olanlar bence gözlerini dört açsınlar, çünkü çok yakınınızda bir yerde aşk sizi bekliyor olacak. Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz, fakat bu Dolunay zamanı bunu artık açığa çıkartabilirsiniz. Yine çocuk sahibi olanlar, çocukları ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak iş hayatınızda özellikle başarıyı çok daha kolay bir şekilde edebilir, finansal anlamda kazanç elde edebilirsiniz. Bu Dolunay özel hayatınızda olan kişiye özel sürprizler hazırlayabilir, ilişkinizi çok daha sağlam ve güçlü bir hale gelmesi için adımlar atabilirsiniz. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacağına işaret etmekte. Bu dönem kariyerinizde hızla yol alabilirsiniz, yapacağınız mücadelenin verimli meyvelerini alma zamanı artık sizler için. Güçlü olmak, güçlü görünmek, iddialı görünmek önemli olacaktır. İstediğiniz işi elde edebilir, daha iyi koşulları olan işler için mücadele edebilirsiniz. Bu dönem özellikle yöneticilerinizden, sizin üst konumunuzda olan kişilerden güzel destekler söz konusu olabilecektir. Şu dönem kariyerinizi ve işinizi ilgilendiren her konuda asılın arkadaşlar, elinizden hiçbir şey kurtulamaz. Yalnız Mars'ın savaşmakla ilgili olduğunu unutmayın, bu dönem iş ve kariyerle ilgili konularda üstlerle ve patronlarla çokça zaman tartışmalarda söz konusu olabilecektir.

22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Önümüzdeki bir aylık periyotta dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan önemli faydalar görebileceğinize işaret etmekte. Her zamankinden daha sosyal olacak, partiler, davetleri, açılışlar, düğünlerin baş misafiri olacaksınız. Birbirinden farklı, etnik ve dini kökenleri olan insanlarla daha sık bir araya gelebilir, onlarla birlikte hareket edebilirsiniz. Bu dönem arkadaşlarınızla birlikte keyifli seyahatlerde organize edebilirsiniz. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar; ilişkiniz var ise eğer problemli sıkıntılı bir süreç olabilir. Gerçekçi ilişkilere çekilemeyebilirsiniz, ilişkileriniz daha çok platonik düzeyde kalabilir. Karşılık bulmakta zorlanabilirsiniz. Eğer ilişkiniz var ise de gereksiz kıskançlık tripleri ve kaprisler yüzünden sekteye uğraşayabilir, kendinizi yalnız, sevgisiz hissedebilir, sevgi size yetmeyebilir açıkçası. İlişkilerinizi daha gizli yaşama potansiyeliniz yüksek olabilecektir. Maddi anlamda pekte risk alınabilecek bir süreç değildir.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay meydana gelecek. 11. evinizde gerçekleşiyor. Sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Yeni ay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Yine bu yeni ay etkisi ile değişik, farklı, sıra dışı kişilerle bir araya gelebilir, yardım projelerinde aktif görevler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay’ın bir diğer olası etkisi ise hukuksal konularda alacağınız bir destek olacağına işaret etmekte. Yeni bir dava açabilirsiniz mesela ya da hukuksal anlamda acil bir desteğe ihtiyacınız olduğu anda ücretsiz bir destek bulabilirsiniz. Yeni Ay zamanı davet edileceğiniz her türlü kalabalık, grup etkinliğine katılmaya çalışın, aşk böyle bir yerlerde karşınıza çıkabilir.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Kalabalıkların arasına karışacak, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirecek, bazılarınız ise girdileri sosyal gruplarda flörtleşmelere, yakınlaşmalara başlayabileceksiniz. Yeni arkadaşlar, yeni sosyal çevre de cabası olacak. Bir süredir meslek ve iş hayatının omzunuza yüklediği yüklerden artık eğlenerek atmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlık ve dostluk kavramları çok daha önemli olacak sizler için.

12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kova’lar için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Finansal konularla ilgili hesap hataları, karışıklıklar, ödemelerde minik sorunlar veya sizin beklediğiniz ödemelerde minik karışıklıklar oluşabilir. 20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Güzelliğiniz ile etrafınızı adeta aydınlatacaksınız, doğal bir çekim alanı oluşturacaksınız, fiziki anlamda güzelleşmek adına adımlar atabilirsiniz, saç renginizi değiştirebilir, estetik operasyon yaptırabilirsiniz ya da ne bileyim, güzelleşmek uğruna ne gerekiyorsa araştırıp yaptırabilirsiniz. Aşkı hayatınıza daha rahat çekeceksiniz, şöyle ki siz aşık olan değil olunan taraf olacaksınız. Flörtler peşi sıra! Bu süreci iyi değerlendirmeye bakın. Daha eğlenceli, sosyal, dışa dönük ve hayattan çok daha fazla keyif alabileceksiniz.

26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek 12. evinizde gerçekleşecek olan tutulma birlikte arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek!