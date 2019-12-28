Kova burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Kova burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir veya bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmeniz de gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir fakat endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz. Tutulmaya Merkür ve Satürn karşı karşıya duracaklar. Bu dönem fikirlerinizi, projelerinizi çok fazla dillendirmemek, birileri ile paylaşmamak akıllıca olacaktır. İletişim konusunda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Özellikle bu çocuklarınız ya da özel hayatınız ile ilgili olabilir. Terapiye gitmek, içsel anlamda size yük olan konularınıza çözümler üretmek içinde şahane bir zaman diliminde olacaksınız.

16 Ocak’ta ise iletişimi sembolize eden Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 3 Şubat’a kadar seyahat edecek. Tüm yönetim özelliklerinizi rahatlıkla sergileyebilecek, isteklerinize, hedeflerinize ulaşmak size çok daha kolay gelecektir. Geçtiğimiz sevimsiz bir ayın ardından bu gireceğimiz bir aylık süreç size ilaç gibi gelecektir. Ben buradayım ve istediğim her şeyi elde edebilirim moduna geçiş yapabileceksiniz. Daha çok bilecek, öğrenecek, bilgi sahibi olacaksınız pek çok konuda. Yine bu dönem irili ufaklı seyahatler gündeminize sık sık gelecek. Bu süreçte yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz.

20 Ocak’ta ise Güneş burcunuza geçiş yapacak ve bir ay burcunuzda seyahat edecek. Güneş'in burcunuza geçmesi ile beraber, tüm spot ışıkları üzerinizde olacak ve rahatlıkla dikkat çekebileceksiniz. Yeni girişimleriniz için rahatlıkla destek bulabileceksiniz.

25 Ocak’ta ise burcunuzun 4. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte, İkili ilişkilerinizde gerginliklerden kaçınarak, hayatınıza yenilikler için yer açmanızın vakti gelmiş gibi görünüyor. Tek başınıza hareket etmek yerine gruplar içinde hareket edebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi de daha kolay ve rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Yeni iş projeleri, yeni başlangıçlar, yeni adımlar atmak, proje üretmek için harika bir süreç. Sadece yaşamınızdaki kadın figürleri ile zorlanmalara işaret edebilir.

22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak. Fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. Satürn sizleri, korkularınız ile yüzleştirmeye başlayabilir. Geçmişte kalan adalet ve devletle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok geride bıraktığınız bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir ve sosyal paylaşım ağları ile sizi bulabilir. Bilinçaltınızda geriye ittiğiniz, unuttuğunuz konuları tekrar hatırlamanızı sağlayabilir. Burada hareket eden Satürn, sosyal fobi de yaratabilir. Acaba insanlar bana zarar mı verecek endişesi de yükleyebilir size. Bilinçaltınızı, ruh sağlığınızı ve en önemlisi uyku düzeninizi yeniden düzenlemekte fayda var. Belki de zihninizi biraz rahatlatma, arınma, endişe ve korkularınızdan arınma zamanıdır ne dersiniz?

31 Mart’ta harekete geçmeyi ve mücadele etmeyi sembolize eden Mars, burcunuza geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Burcunuza giriş yapan Mars, size cesaret, motivasyon, enerji, girişim gücü, canlılık ve ataklık getirmeye başlıyor tabi bunun yanı sıra agresyon ve sabırsızlık da bulunmakta. Üzerinizdeki ölü toprağını atmaya, harekete geçmeye başlayacaksınız. Yeni girişimlerinizle ve enerjinizle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Fevri ve agresif çıkışlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Düşme, çarpma, sakarlık, yaralanmalara karşı da dikkatli olmakta fayda var.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Aşk hayatınız bu dönem biraz karışabilir ya da özel hayatınıza dair sizin aklınızı karıştırabilir. Eski sevgililer, eski partnerler bu dönem sık sık karşınıza çıkabilir. Özel hayatınızın iletişim trafiğini dikkatli idare etmeli ve yönetmelisiniz. Özel hayatınıza dair karar vermek, seçim yapmak çok kolay olmayabilir. Yine çocuklarla ilgili konularda pürüzler ve stresler ortaya çıkabilir. Riskli yatırımlarda kararlarınız değişken olabileceği için zarar edebilirsiniz.

13 Mayıs’ta Jüpiter Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Bu dönem içsel olarak huzuru bulmak pek kolay olmayabilir, fazlası ile her şeyi içselleştirebilir ve derin bir sorgu-sual içine girebilirsiniz. Arkadaşlıklar, dostluklar ve parasal konularda bir takım gecikmeler, kontrol dışı gelişmeler, kayıplar da söz konusu olabilir. En iyi tarafı kendi içinize dönmeniz, kendinizi ruhsal-psikolojik alanda iyileştirmek, farkındalık kazanmak ve içsel sorunların üstesinden gelmek için güzel bir dönemdir.

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars, zorlayıcı bir görünüm yapacak. Dostluklar ve arkadaşlıkların gündeminizde yer tutacağı bir zaman olacak. Yeni kültürler, yeni insanlarla tanışabilir, onları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Oldukça sosyal olacağınız, sevdiğiniz dostlarınızla daha fazla zaman geçirmek isteyeceğiniz bir süreç olacak. Yalnız Mars'ın tutulmayla sert ilişkisi ile özellikle parasal konularda dikkatli adım atılması gerektiğine dair bir uyarı niteliğinde. Bu dönem dostlarınızla maddi ilişkilerinizi dikkatli idare etmeli ve yönetmelisiniz. Hatta para ilişkilerine girmemek belki de en doğrusu olabilir bu dönemde.

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler ve işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmeniz de gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir, ama endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz.

5 Temmuz’da ise 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. 12. evinizde gerçekleşecek olan tutulma birlikte, arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Uranüs'ün bu tutulmaya destekleyici görünümü ile özellikle ailenizden beklenmedik sürpriz bir destek görebilir, aile içinde para ile ilgili sürpriz olumlu gelişmeler söz konusu. Taşınmak, ev alıp, satmak için de planlarınız var ise eğer harekete geçebilirsiniz.

3 Ağustos’ta ise burcunuzun 11. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay, bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacaktır. Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz.

9 Eylül itibari ile Mars, Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar bu geri hareket devam edecek. Mars haritanızın 3. evinde geri gidecek. 3. ev genel olarak yazışma, iletişim, kardeşler, yakın çevre, akrabalar, eğitim ile ilgilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte. Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte hele ki onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de -ki bence bu en önemli olanı- trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Trafikte dikkat dağınıklığı sonucu minik kazalar olabilir, arabanızın orasını burasını sürekli çizebilirsiniz. Elinizdeki işleri satmak için tekrar tekrar uğraşmanız gerekebilir ama yılmayın!

30 Kasım’da ise 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Aşk evinizde meydana gelecek bu tutulma ile eğer hayatınızda kimse yoksa pek de herkesle paylaşmak istemeyeceğiniz gizli bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bazılarınız yeni bir eğitime, hatta hobisi olan veya keyif aldığı bir konunun eğitimine başlayabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de bu tutulma destekleyici olacaktır. Eğer bu dönem birileri ile yakınlaşmanız, flörtleriniz olursa bu kişiler iş ortamından ya da iş vasıtası ile tanışacağınız birileri olabilir.

14 Aralık’ta ise 23. derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün de olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Oldukça hareketli bir sosyal dönem bekliyor sizleri. Davetler, organizasyonlar, grup çalışmaları içinde bulabilirsiniz kendinizi. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebileceksiniz. Bazı dostlarınıza vereceğiniz tavsiyeler adeta onların hayatını kurtaran nitelikte olabilir. Arkadaşlarınızla ortak işlere girişmek, projeler yapmak ya da birlikte eğitim almak için de uygun koşullar söz konusu.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Satürn 1. evinizde olacağından dolayı başta sağlık olmak üzere yaşamınızın temelleri ile ilgili sizleri bir dizi deneyimden geçirecektir. Sizi daha melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Bu süreç ağır ilerleyecek bir süreçtir ve adeta her şey birden kaplumbağa hızında yavaşlar, yaşamınızda gecikmeler, engeller neredeyse hiç eksik olmaz. İyi tarafı kişisel yeteneklerinizi bu süreçte daha çok parlatabilir ve bunları kazanca dönüştürebilirsiniz. Bu dönem, adeta hayatınızı ince bir elekten geçirmek gibidir, gereksiz, size yük olan, ağır gelen ne varsa kurtulmanızı sağlar. Bu transit zamanı kişisel yeteneklerinizin çok daha fazla farkına varabilir, bunları keşfedebilirsiniz. Kendi kendinizle yarışma zamanı olacak sizin için ve hayatınızı yeniden yapılandırmaya başlayabilirsiniz. Size gereksiz olan ne varsa hayatınızdan çıkarma vakti artık. Korkularınızla savaşma ve güçlü olma zamanı olacak. Satürn disiplin gezegenidir, ve kişiliğinizi yaşamınızı kısaca disipline etme ve düzene koyma zamanı olacak. Bunun yanı sıra 1. evinizde seyahat edecek Satürn hızlı bir şekilde kilo vermenizde de yardımcı olacaktır. Özellikle dizler, dişler, kemikler, şekerle ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Öyle olmadığı halde kendinizi kısmetsizmiş gibi hissedebilirsiniz. Kendinize değişimin dayanılmaz hafifliğine, yaşamın akışına ve sizi olgunlaştırmasına direnmeden bıraktığınız takdirde bu dönemi belki daha rahat atlatabilirsiniz. Satürn soğukluktur, bu dönem yaşama, hayata karşı bakış açınız sertleşebilir. Yaşlılar, dedeler, baba gibi kavramlar yaşamınızda çok daha öne çıkar, bu onların sağlıkları ile ilgili de olabilir. Hayatınızı ciddi, soğuk, kurallı, katı bir şekilde yeniden şekillendirme zamanına işaret eder. Bu dönem evden ayrılabilir, yalnız yaşayamaya başlayabilir, evlenebilirsiniz, ya da kendi işinizi kurarsınız kim bilir? Satürn türlü sorumluluklar aldırmak için kolları sıvamakta.

Sene boyunca şans gezegeni Jüpiter 12. evinizde seyahat edecek. 12. evinize giren Jüpiter; sizleri olası dedikodular, düşmanlara karşı doğal bir koruma çemberine alacaktır. Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişiler bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Analitik psikoloji ile yakından ilgilenebilirsiniz. Okült, mistik, psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayır ve yardım kuruluşlarında aktif bir çalışma yapabilirsiniz. Meditasyonlar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Felsefesi ve ruhu olan özel konulara yoğunlaşabilirsiniz. Korku ve endişe duyduğunuz tüm konulardan uzaklaşmak, bunlardan sıyrılmak için harika destekler

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu bir sene bu burçta seyahat edecek. Size muhteşem haberlerim var fakat önce olası kötülerden bahsetmek istiyorum. Lakin burcunuzu okurken damağınızda hoş bir tat kalsın. Burcunuzda ilerleyecek olan Jüpiter, kilo aldırabilir ve alınan kilolardan kurtulmak pek de kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, iyimser, tembel olabilirsiniz. Benim işim yaklaşan etkiler hakkında bilgi vermek ve uyarmak gerisi size kalmış, artık yediklerinize dikkat mi edersiniz, spora mı başlarsınız orasına siz karar verin. Şimdi gelelim müjdeli haberlere; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz. Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olabilir. Girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır. Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bu dönem gizli kalmış ama fark edeceğiniz yeteneklerinizi geliştirebilir, bunları paraya dökebilirsiniz. Bu süreç kedi gibi dört ayak üzerine düşme sürecidir. Hayatınızda meydana gelebilecek olası büyük krizleri çok rahat bir şekilde fırsata çevirebileceksiniz. Karizmanıza karizma katacak, kendinizi bir çok anlamda bilgi ile donatacaksınız. 13 aylık süreçte irili ufaklı bir çok seyahatin yanı sıra, yurt dışına yerleşmek, yabancılarla iş yapmak da pek olası görünüyor. Belki de akademik kariyer için kolları sıvayacaksınız kim bilir? Ya da ilk yayınınızı, kitabınızı çıkaracaksınız?

Tabii hem Satürn hem Jüpiter’in aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.

Bu sene aşk ile ilgili şanslı zamanlarınız: 1 – 14 Ocak arası, 6 Eylül – 3 Ekim arası, 28 Ekim ile 22 Kasım arası.