Oğlak – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'da öncelikle finansal anlamda ciddi bir iyileşme sürecine girebilir, para kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Borç istediğiniz anda sizlere destek olacak kişilere hemen ulaşabileceksiniz.

Çocuk sahibi olanlar, onların hayatına ilişkin konularda güzel sevindirici gelişmeler yaşayabilirler. Ama önce bu Yeni Ay sizleri finansal anlamda etkileyecektir. Beklenmedik, sürpriz gelişmelere karşı hazırlıklı olun. Yalnız tam da bu Yeni Ay zamanı, özellikle sağlık harcamalarınız artabilir de bunu da unutmayın. Eğer ki ortaklaşa yürüttüğünüz bir takım işleriniz varsa, bu işlerden gelen gelirlerde ciddi artışlar gözlemleyebilirsiniz.

11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal anlamda kafanızı çalıştırarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Kredi çekmek için bankaları araştırabilir, ortaklaşa işler yapıyorsanız eğer gelirleri nasıl arttırabileceğinize dair fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşamın elle tutulmayan, soyut, spiritüel, ruhsal alanları ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. 15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile finansal konularda kafa karıştırıcı ve yanıltıcı etkiler oluşabilir, gelen olası teklifleri değerlendirmende önce bir kez detaylı bir şekilde düşünmek akıllıca olacaktır. Belki de sevdiğiniz kişiye özel ve de pahalı bir hediye almak için dükkan dükkan gezebilirsiniz. Kendinize yeni maddi kaynaklar yaratmak adına başka insanlardan fikirler alabilirsiniz. Eğer ki bu hafta elektronik, haberleşme aracı alacaksanız kazıklanmamaya dikkat edin. 18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Yurt dışı, yabancılar, yabancı kültürler bu dönem çok daha fazla ilginizi çekebilir, çok fazla yorucu seyahatler gündeme gelebilir. Eğitim alanında özellikle üniversite seviyesinde stresli koşullar oluşabilir. Hayata dair daha büyük düşünebilirsiniz. Önemli, mevki ve statü sahibi güçlü kişilerle bir araya gelebilir ve onlardan destekler alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili sıkça evraklar, belgelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Yurt dışına ya da deniz aşırı yerlere seyahatlerinde artışlar söz konusu olabilir.

21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Hesapta olmayan, beklenmeyen kazançlar ortaya çıkabilir, olası sağlık sorunlarınıza çok rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz. Belki biraz tatsız bir konu ama miras, nafaka gibi konularda da destekleyici etkileri olacak sizler için. Yalnız olanlar gizli ilişkiler kurmaya daha meyilli olacaklar. 29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatın anlamı, din, felsefe, gibi konularda daha fazla araştırmaya, okumaya yöneltebileceği gibi, uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ile ilgili işler, uluslararası işler, pasaport ve vize işleri ile uğraşabileceksiniz. Yine hukuksal konularla ilgili beklentisi olanlar, bu süreçte keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Mevki ve statü sahibi önemli kişilerle görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir sık sık. Zihniniz her zamankinden çok daha işlek olacaktır. Değişik, farklı kültürler hakkında da okuyabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, dil kursuna gitmek, yabancı dilinizi geliştirmek içinde oldukça uygundur. Ya da yüksek öğretimle ilgili işleriniz varsa, tez yazıyorsanız, savunmanız varsa bu dönem bu konuları da oldukça titiz bir şekilde halledebileceksiniz. Bu dönem ticari ilişkiler geliştirmek, ticarete atılmak, yabancılarla çalışabileceğiniz iş olanakları geliştirmek, çok uluslu firmalara iş başvuruları yapmak için de harikadır.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yurt dışı işleri hukukla ilgili işler, eğitim, yabancılarla yapılan işler, inançlar, uzak yerlere seyahatlerle ilgili alanda etkili olacak. Hafta boyunca seyahatler organize edebilir, eğitimlere ve seminerlere katılabilir, vize ve pasaport işlerinizi halledebilir, hukuksal anlamda destek alabilirsiniz. Ruhsal konular, spirütel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz.